Савченко доставили в суд: у нардепа хочуть взяти біологічні зразки (фото)

Савченко заявляє, що будь-яке примусове відбирання біологічних зразків вважатиме тортурами.

Шевченківський районний суд міста Києва розглядає клопотання Служби безпеки України про примусове відбирання біологічних зразків у народного депутата України Надії Савченко в рамках розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Савченко у державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно із зачитаним слідчим суддею у справі Ольгою Юзьковою клопотанням, слідчий хоче примусово відібрати біологічні зразки у Савченко, щоб порівняти їх зі слідами, які залишилися на мобільному телефоні, вилученому у листопаді 2017 року під час першого перевезення зброї з території ДНР.

У клопотанні зазначається, що ці сліди "жіночого походження".

Також слідчий просить примусово відібрати біологічні зразки, оскільки Савченко відмовилась робити це добровільно.

В судовому засіданні адвокат депутата Дмитро Бугай пояснив, що під час примусового відбирання біологічних зразків людині заламують руки, відкривають примусово рот і таким чином силою відбирають біологічні зразки.

Сторона захисту проти задоволення цього клопотання.

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Савченко, зокрема зазначила, що будь-яке примусове відбирання біологічних зразків вважатиме тортурами.

Також вона повідомила, що у слідчих вже є її біологічні зразки, зокрема, з цигарок.

Як повідомлялося, що народний депутат Надія Савченко, яка підозрюється у підготовці терактів та держперевороту, пройшла допит за допомогою поліграфа.