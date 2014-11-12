Відсутність контролю на українсько-російському кордоні заважає встановленню миру на Донбасі - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

”Розширення бойових дій відбувається в той час, коли є постійні повідомлення ОБСЄ про надходження великих конвоїв важкого озброєння, танків та військ в райони, які утримуються бойовиками. Немає сумнівів, що неможливість забезпечити контроль на російсько-українському кордоні є фактором, який заважає встановленню миру”, - сказав Тойберг-Франдзен.

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Разом з тим він відзначає, що ”станом на 3 листопада бойові дії на сході України знову мають місце і це потенційно підриває мінські домовленості. Зараз ситуація з безпекою в Донецьку і Луганську практично така ж, якою вона безпосередньо була перед припиненням вогню від 5 вересня”, - сказав він.

При цьому він наголосив, що українська влада зацікавлена в мирному вирішенні ситуації.