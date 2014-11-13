ООН опублікує доповідь про стан дотримання прав людини в Україні 20 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Читайте такожООН закликає не допустити, щоб ситуація на Донбасі перетворилася на затяжний воєнний конфлікт

"Сьома місячна доповідь місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні буде опублікована 20 листопада", - сказав він.

При цьому він зазначив, що на даний момент місія ООН зі спостереження за правами людини намагається розширити свою присутність в Україні і планує продовжувати працювати у відповідності з мандатом після 15 грудня.