ООН опублікує доповідь про стан дотримання прав людини в Україні 20 листопада

08:20, 13 листопада 2014
Політика
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Помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Йенс Андреас Тойберн-Франдзен (Jens Anders Toyberg-Frandzen) заявляє, що ООН опублікує чергову доповідь про стан дотримання прав людини в Україні 20 листопада.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

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"Сьома місячна доповідь місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні буде опублікована 20 листопада", - сказав він.

При цьому він зазначив, що на даний момент місія ООН зі спостереження за правами людини намагається розширити свою присутність в Україні і планує продовжувати працювати у відповідності з мандатом після 15 грудня.

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