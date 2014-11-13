ООН опублікує доповідь про стан дотримання прав людини в Україні 20 листопада
08:20, 13 листопада 2014Політика
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Помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Йенс Андреас Тойберн-Франдзен (Jens Anders Toyberg-Frandzen) заявляє, що ООН опублікує чергову доповідь про стан дотримання прав людини в Україні 20 листопада.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.
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"Сьома місячна доповідь місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні буде опублікована 20 листопада", - сказав він.
При цьому він зазначив, що на даний момент місія ООН зі спостереження за правами людини намагається розширити свою присутність в Україні і планує продовжувати працювати у відповідності з мандатом після 15 грудня.
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