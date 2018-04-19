"Замість обличчя з**ниця": нардеп прокоментував бійку з "радикалом" (фото, відео)

Приводом для конфлікту нардепів стало виключення Мельничука з фракції.

Нардеп Сергій Мельничук прокоментував бійку з депутатом від "Радикальної партії" Дмитром Ліньком.

"Лінько сказав, що я ззаду вдарив його в обличчя. Я не винен, що у "радикалів" замість обличчя задниця", - написав нардеп на своїй сторінці у Facebook й опублікував фото та відео інциденту.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Сергій Мельничук розбив до крові ніс колишнього колеги з фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка Дмитра Лінька. Інцидент стався після ефіру на телеканалі NewsOne.

Лінько зазначив, що заяву писати не буде, а ніс, швидше за все, зламаний. Він зробить все, щоб Мельничук відповів за законом. "Ну, а поки я додому - спати", - сказав він.