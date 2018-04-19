Екс-начальник Генштабу ЗСУ розповів у суді про розмову з Януковичем у ніч на 23 лютого 2014 року

Тієї ночі Янукович вимагав від Юрія Ільїна поінформувати військове керівництво НАТО про ситуацію в Україні.

Екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Юрій Ільїн розповів у суді з розгляду кримінальної справи про держзраду Віктора Януковича про розмову з екс-президентом у ніч на 23 лютого 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Ільїн розповів під час надання свідчень на засіданні Оболонського райсуду Києва.

Ільїн повідомив, що у ніч на 23 лютого 2014 року розмовляв з Януковичем, доповів йому про ситуацію, а також, що його пропозиції з врегулювання ситуації, які він напередодні озвучив голові Верховної Ради Олександру Турчинову, за його словами, були проігноровані.

“Президент поставив мені завдання поінформувати військове керівництво НАТО про події в Україні і що мирні домовленості від 21 лютого зірвані опозицією”, - сказав Ільїн.

Також, за словами екс-начальника Генштабу, Янукович повідомив, що 22 лютого направив листи-звернення про підписання угоди у Францію, Німеччину та Польщу. У цих зверненнях він описав ситуацію в Україні і попросив ці країни терміново розглянути питання щодо врегулювання ситуації з можливістю введення миротворчої місії.

Крім того, за словами Ільїна, Янукович заявив йому, що ніколи не піде на легітимізацію влади, яка була захоплена.

“Сказав мені, що не збирається зі зброєю в руках відстоювати свою владу, що це може призвести до громадянської війни. На що він ніколи не піде”, - зауважив свідок.

Також Ільїн розповів, що перед цією розмовою був присутній на нараді у Києві, куди прибув ще 19 лютого, під головуванням спікера ВР Турчинова. На нараді він почув від Турчинова, що Янукович самоусунувся.

“Але я знав абсолютно точно, що президент знаходиться з робочим візитом в Харкові”, - сказав Ільїн.

Він додав, що попросив про особисту розмову з Турчиновим, однак реакції на це не було.