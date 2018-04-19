Екс-начальник Генштабу ЗСУ запевнив, що доповідав про загострення ситуації в Криму під час Майдану

За словами Ільїна, коли в Києві почався Євромайдан, в Криму почали наростати сепаратистські настрої та створюватися загони самооборони.

Колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України Юрій Ільїн запевняє, що доповідав керівництву держави про загострення ситуації в Криму під час Майдану в Києві.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Ільїн сказав в ході допиту на засіданні колегії суддів Оболонського районного суду Києва, яка розглядає справу про вчинення державної зради екс-президентом України Віктором Януковичем.

Екс-начальник Генштабу розповів, що коли у Києві почалися події на Майдані, в Криму місцеві політики та депутати почали заявляти, що у разі зміни влади в Києві Крим не буде підкорятися центральній владі, а боротиметься за свою незалежність.

Також він додав, що і населення Криму не підтримувало події у столиці.

Ільїн розповів, що в Криму взимку 2014 року почали створювати загони самооборони, і додав, що під час зустрічей із колишнім головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Анатолієм Могильовим та тодішнім головою Севастопольської міської державної адміністрації Володимиром Яцубою рекомендував їм не випускати ситуацію з-під контролю.

«Могильов відповів, що формування загонів самооборони – це відповідь на дії радикалів у Києві. Те ж саме казав і Яцуба», - зазначив Ільїн.

Він також підкреслив, що доповідав про ситуацію в Криму, але належної реакції на це не було.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2014 року Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши псевдореферендум про його самовизначення, та почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.