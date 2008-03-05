НУ-НС проведе екстрене засідання

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” проведе екстрене засідання у зв’язку з заявою Партії регіонів про проведення акцій протесту проти вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що відповідна заява Партії регіонів викликала здивування у членів коаліції.

«Ми вважаємо, що це більше політична поза, ніж політична позиція», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що фракції коаліції готові були піти на компроміс щодо позиції парламенту у питанні вступу України до НАТО, однак Партія регіонів відмовилась від цього.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що можна було б ухвалити компромісну постанову, у якій передбачити, що рішення про вступ України до НАТО приймається ВР лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитись за народною ініціативою, відповідно до закону про всеукраїнський референдум. При цьому, згідно з постановою, голова ВР мав повідомити Генерального секретаря НАТО про ухвалене рішення.

«Це і є компроміс, до якого коаліція була готова ще минулої п’ятниці. Але я переконаний, що Партія регіонів має завдання не вирішення проблеми щодо НАТО, а зміни формату коаліції, урядову кризу і розхитування ситуації в країні під будь-якими приводами», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зачитав заяву фракції ПР, у якій сказано, що Партія регіонів не змогла досягнути компромісу з коаліцією і розпочинає акції протесту проти вступу України до НАТО

За його словами, Партія регіонів «вичерпала резерв своїх можливостей щодо пошуку шляхів переконання «помаранчевих» лідерів у згубності їх позиції». Він підкреслив, що тепер партія звертатиметься «за підтримкою до народу».