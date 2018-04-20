Автокефалія для Української Церкви: журналісти розповіли про групи впливу у світовому православ’ї (відео)

Як зазначають журналісти, з огляду на те, як голосував парламент, стає абсолютно зрозуміло, що навіть декларація про бажання створити помісну церкву – це важливий крок у процесі прощання з "руським міром".

Після президента і предстоятелей УПЦ Київського патріархату та УАПЦ свою згоду просити у Вселенського патріарха Варфоломія автокефалії для Української Церкви дала Верховна Рада – проект відповідної постанови підтримали 268 депутатів із 334, зареєстрованих у залі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, думки експертів щодо документа миттєво розділилися: хтось вважає, що це шанс для України та акт історичної справедливості, а хтось, що це звичайний передвиборний піар і листи в Константинополь не матимуть відповіді.

Читайте такожПорошенко потролив Росію: заявив, що заснування Москви – це "дуже необачний" крок київських князів

Як зазначають журналісти, з огляду на те, як голосував парламент, стає абсолютно зрозуміло, що навіть декларація про бажання створити помісну церкву – це важливий крок у процесі прощання з "руським міром". Аналіз розстановки сил у сучасному світовому православ’ї допомагає зрозуміти, чому за українських вірян так б’ється Москва. Загальновизнаних православних церков нині 14, найвпливовіші – Константинопольський та Московський патріархати.

Всередині світового православ’я існує кілька груп впливу. Перша – це Константинопольський Патріархат. Церкви, які беззаперечно підтримують Константинополь – Александрійська, Єрусалимська, Кіпрська, Албанська, та Чеська. Здебільшого це давні церкви з великою історією, сьогодні вони демократичні та відкриті, не зазіхають на нові території та готові до діалогу та змін.

Друга велика группа – з центром у Москві. До неї експерти відносять Болгарську, Сербську та Польську церкви. Ця група – лідер за кількістю вірян: 50% православних всього світу мешкають на пострадянській території. Цим церквам притаманна жорстка, тоталітарна манера керування, вони не хочуть змін, про будь-яку окрему думку всередині цієї групи не може бути й мови.

Третя группа – це Антіохійський патріархат з центром у Сирії, Грузинська та Румунська церкви, а також Грецька православна церква. Ці церкви дуже різні та у багатьох випадках непередбачувані. Вони розвиваються по-різному, можуть пристати на будь-який бік або триматися осторонь – в залежності від обставин. Антіохійська має величезний вплив з боку Росії, але живе за рахунок американської діаспори. Румуни ж відправили своїх священиків вчитися до Європи, ті повернулися з проєвропейськими поглядами, і це допомогло церкві відійти від російського впливу.

Християнський світ нині охоплює понад 2 мільярди людей. Католиків приблизно мільярд, протестантів 800 мільйонів, православних – трошки більше 200 мільйонів.

Україна, яка опинилась у колі груп впливу у світовому православ’ї, стала територією, за яку б’ються у дипломатичних і підкилимних війнах. І її Росія понад усе боїться втратити, резюмує кореспондент ТСН.