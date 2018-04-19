Порошенко звернувся до депутатів: власна церква – атрибут незалежної держави

11:43, 19 квітня 2018
Політика
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фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Порошенко зробив під час засідання парламенту. Президент назвав власну церкву необхідним атрибутом незалежної держави.

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«Константинопольська церква для нас була, є і буде церквою-матір’ю, до якої ми, її чада, звертаємося по допомогу в подоланні розділення, а його всесвятість Варфоломій єдиний, хто спроможний допомогти православним України врегулювати канонічний статус української церкви в структурі світового православ’я», - заявив президент.

«Отже, прошу вас, шановні народні депутати, підтримати мій лист до вселенського патріарха спеціальною постановою парламенту», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

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Теги: #Порошенко#церква