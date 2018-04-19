Гройсман братиме участь у парламентських виборах

Також він додав, що зараз немає підстав проведення дострокових виборів.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман має намір брати участь у чергових виборах до Верховної Ради.

Про це він повідомив в Twitter. "Я хочу боротись за Україну і буду брати участь у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями та кроками будуть змінювати Україну", – заявив Гройсман.

Також він додав, що зараз немає підстав проведення дострокових виборів.

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"Можемо за ці півтора роки зробити багато корисних для країни рішень. Якщо буде ухвалений наш закон щодо більш жорсткого покарання за підкуп виборців, у нас є шанс отримати нову якість обранців", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко задоволений темпами роботи Верховної Ради, не збирається її розпускати і не веде жодних розмов на цю тему.