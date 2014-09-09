Росія і США поставлять під сумнів подальше роззброєння

Зустріч пройде в Москві, повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.

При цьому директор Департаменту з питань безпеки та роззброєння Росії Михайло Ульянов визнав в інтерв'ю "Інтерфаксу", що цей договір є серйозним документом, тому питання навколо нього повинно бути ретельно вивчене.

Нагадаємо, в кінці липня США звинуватили Росію в порушенні Договору про озброєння, коли та випробувала крилату ракету наземного базування.

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Примітно, але заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов заявив, що Москва була прихильна до договору, поки президент Володимир Путін не поставив під сумнів його доцільність і закликав переглянути, чи відповідає договір російським національним інтересам.

Нагадаємо, під завісу Холодної війни у 1987 році Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписали безстроковий Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД). Учасники договору зобов'язалися не виробляти, не випробовувати й не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.