Яценюк: українська політика не піддається логіці

“Я вчора запропонував ще один проект постанови, який був фактично узгоджений”, - заявив у Верховній Раді спікер парламенту Арсеній Яценюк. Але, додав він вистачило кількох хвилин, аби зірвати домовленість.

“Я не скажу, що вичерпані усі методи пошуку компромісу, але більшість вже вичерпано”, - заявив спікер. На його думку “парламент не може працювати за цяцянок однієї фракції”.

Нинішню ситуацію в Раді спікер охарактеризував так: ”розрушуємо успішно основи демократії”.

Тривале блокування, на думку Яценюка, відбувається через те, що “деякі керівники фракцій у інший спосіб не можуть довести свою необхідність суспільству”. “Українська політика не піддається логіці,” – резюмував Яценюк.