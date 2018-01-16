Freedom House знову визнала Україну "частково вільною" країною

Міжнародна правозахисна організація Freedom House у своєму новому звіті «Свобода у світі 2018» включила Україну до категорії «частково вільних» країн.

За даними звіту, Україна здобула три з семи балів у «рейтингу свободи» (за наведеною щкалою, сім балів - найгірший показник).

Зазначається, що Україна продовжує відновлюватися після розладу, спричиненого втечею екс-президента Віктора Януковича у 2014 році, а також кризи, пов’язаної з окупацією Криму РФ та підтримки нею бойовиків на Донбасі.

Нездатність влади боротись з корупцією на вищих рівнях, як стверджується, зменшила популярність уряду та вплинула на певні зусилля з проведення реформ. У сфері громадянських свобод, політичний тиск та напади на журналістів, як зазначається, погрожували свободі ЗМІ.

В той же час, протягом року уряд досяг прогресу в підготовці та впровадженні декількох реформ, включно з реформою охорони здоров’я та освіти, а також у сфері розширення влади місцевих адміністрацій.

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У Звіті згадується про санкції, що були Україною введені стосовно популярних російських соцмереж та інтернет-ресурсів. Влада, як зазначається, продовжує піддавати цензурі деякі російські ЗМІ та забороняти окремим російським журналістам в’їзд до України.

Зазначається, що висновки організації стосовно України не стосуються окупованого Росією Криму, який розглядається окремо.

Нагадаємо, у минулорічному звіті Україна також отримала оцінку 3 (за шкалою від 1 до 7, де 7 - найгірший показник), ставши «частково вільною». Публікація звіту спричинила резонанс, оскільки на інфографіці організації окупований Крим та материкову Україну було позначено різними кольорами. Зазначимо, що цього року анексований Росією півострів та вільна територія України також позначені в інфографіці FH різними кольорами.