"Позбулися Криму, пролили кров на Донбасі": Янукович надіслав з Росії лист-звернення

Янукович заявив, що "нинішній режим тримається на брехливих історіях та міфах про "мирний Майдан", про "кривавого диктатора" і "сепаратистів Донбасу".

Колишній президент-утікач Віктор Янукович написав відкритий лист до української влади, звинувативши у здачі Криму і кровопролитті на Донбасі.

Лист оприлюднив прес-секретар старшого сина екс-президента Олександра Януковича Юрій Кірасир на своїй сторінці в Facebook.

У ньому Янукович називає рішення Оболонського суду про завершення судових слухань незаконним.

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"Суд дуже поспішає, бо правда, сказана свідками у справі, може сильно вплинути на результати дострокових парламентських виборів, на яких Порошенко і його оточення мріють призначити себе переможцями", - пише колишній президент.

Янукович заявив, що "нинішній режим тримається на брехливих історіях та міфах про "мирний Майдан", про "кривавого диктатора" і "сепаратистів Донбасу".

"А правда в тому, що заради власної влади ці злочинці спочатку самі розстріляли Небесну сотню, потім позбавилися від непотрібного їм Криму, а потім пролили кров тисяч українців на Донбасі - регіоні, який не визнав їх", - заявив екс-президент.

Янукович також написав, що тепер в Україні судять не його, а мільйони українців, які за нього голосували, а також тих, хто був проти Майдану і налякав владу України гнівом народу.

"А правда в тому, що заради власної влади ці злочинці спочатку самі розстріляли Небесну сотню, потім позбавилися від непотрібного їм Криму, а потім пролили кров тисяч українців на Донбасі - регіоні, який не визнав їх. Те, що відбувається в країні - агонія нинішнього режиму. Це їх тваринний страх швидкого краху. Вони розуміють, що, втративши владу, вони постануть не перед судом, а перед гнівом українського народу", - сказано в листі.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня, після відхилення низки клопотань захисників суд з розгляду справи про вчинення Януковичем державної зради перейшов до стадії дебатів.

Почав виступати прокурор Кравченко, однак адвокати екс-президента висловили обурення з приводу такого рішення судді й на знак протесту залишили засідання.

Суддя змушений був оголосити перерву у засіданні до 3 травня.

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.