Ще п'ятеро "свободівців" подали у відставку в Івано-Франківській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив голова обласної організації ВО «Свобода» Василь Попович.

Своє рішення про відставку підтвердили на прес-конференції перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Семко, заступник голови ОДА Сергій Адамович, а також керівники Долинської РДА Руслан Франків, Надвірнянської РДА - Михайло Іваночко та Косівської РДА Роман Матейчук.

Цей вчинок пояснили результатами парламентських виборів в Україні, внаслідок яких «Свобода» не потрапила у Верховну Раду України, і не бере участь у формуванні нової коаліції.

Читайте такожНа Полтавщині звільнились вісім чиновників-"свободівців"

Водночас нагадали, що у владу їх делегувала громада, вони намагалися гідно виконувати взяті на себе обов’язки і тепер можуть щиро дивитися людям в очі.

«Серед людей ходить думка, що людей тяжко вигнати від влади. "Свобода» спростовує цю думку. Ми показуємо, що тверезо оцінюємо ситуацію, і не тримаємося за управлінські крісла», - наголосив Семко.

За словами Поповича, незабаром залишать свої посади і представники «Свободи» нижчі за рангом: керівники департаментів і управлінь на усіх рівнях виконавчої влади в області. Проте будуть підтримувати «добрі починання нової влади».