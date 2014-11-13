Екс-працівник СБУ, що впустив бойовиків до аеропорту Донецька, постане перед судом

У травні ц. р. офіцер, зрадивши військовій присязі, вступив у злочинну змову з бойовиками терористичної організації «ДНР» та взяв участь у захопленні адміністративної будівлі міжнародного аеропорту міста Донецьк, повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 травня ц. р. на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні бойовики «Донецької народної республіки» з вимогою вивести українських військових з території аеропорту.

27 травня українські силовики взяли під контроль аеропорт в Донецьку. З того дня бойовики не припиняють обстріли аеропорту.

7 листопада стало відомо, що Служба безпеки України затримала колишнього співробітника СБУ, який у травні забезпечив проникнення бойовиків до аеропорту Донецька.