Гройсман анонсував вихід проекту коаліційної угоди на "фінішну пряму"

Учасники переговорів про створення парламентської коаліції будуть готові винести проект коаліційної угоди на громадське обговорення найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр, кандидат у народні депутати від партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Гройсман.

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«Фактично ми маємо сьогодні такий стан документа, який найближчим часом буде презентовано для ще одного публічного обговорення, консультацій з громадськістю, для виходу на фінішну пряму», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За даними ЦВК, до Верховної Ради пройшли 6 партій, лідирує партія «Народний фронт» - 22,14% голосів. П'ять партій, які пройшли до парламенту, ведуть консультації про формування коаліції. Коаліційна угода, за словами голови партії «Блок Петра Порошенка» Юрія Луценка, може бути парафована до кінця цього тижня (10-16 листопада).