У центрі Києва відбувається небагаточисельний мітинг на підтримку Савченко

Народний депутат підозрюється у підготовці теракту та державного перевороту.

На Майдані Незалежності у Києві відбувається небагаточисельний мітинг на підтримку заарештованого за підозрою у підготовці теракту народного депутата Надії Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків людей зібралися під стелою Незалежності з гаслами «Волю Савченко» та «Свободу Савченко».

Над будівлею торгового центру біля стели активісти розмістили банер з написом «Надія є».

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.