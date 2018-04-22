"Обпеклися на Савченко": експерт пояснив, чому українська влада охолола до долі політичних в'язнів Кремля

Зарубіжні політики все більше звертають увагу на проблему із звільненням українців з полону, підкреслює експерт.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар вважає, що в Україні влада, обпікшись на вже нардепі Надії Савченко, переважно охолола до долі політичних в'язнів Кремля.

У нашій країні і за кордоном не докладається стільки зусиль для звільнення українців з полону, як це було в історії з політиком, оскільки "влада не бачить для себе належного піар-ефекту", розповів аналітик під час чату на "Главреді".

"А, обпікшись на Савченко, вона переважно охолола до долі політичних в'язнів Кремля, яких на сьогодні в окупованому Криму і Росії налічується 66 осіб", — зазначив співрозмовник.

За його словами, "на щастя, зарубіжні політики і громадські діячі все більше звертають увагу на цю проблему і звертають увагу на те, що українська влада не виявляє належної активності в даному питанні".

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"Наприклад, недавно Об'єднання родичів політичних бранців Кремля отримало відповідь з Брюсселя про те, що рекомендації цього об'єднання по посиленню режиму санкції проти Росії (наприклад, бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2018 року, перегляду політики закупівель енергоресурсів у Росії...) прийняті в увагу, і частина з них вже імплементується", — додав Гончар.

"До речі, Європейський парламент був першим, хто поіменно в одній зі своїх кримських резолюцій (від 5 жовтня 2017 року) назвав всіх українських політичних в'язнів — тоді їх було 44", — сказав він.

"Верховна Рада України зробила подібний крок лише нещодавно, і якимось чином ряд осіб "зникли" з цього переліку. Але, тим не менш, зараз спостерігається консолідація українських і міжнародних зусиль у питанні звільнення політичних в'язнів Кремля, так і заручників на Донбасі. І для Заходу ці питання є також одним з стимуляторів посилення режиму санкції проти Росії", — заявив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня, Верховна Рада закликала парламенти іноземних держав та парламентські асамблеї міжнародних організацій засудити дії РФ, спрямовані проти територіальної цілісності і суверенітету України, і посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення їм агресії і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаної державного кордону.

У зверненні також зазначено прізвища більше 50 громадян України, які незаконно засуджені або арештовані в РФ.