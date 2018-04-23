Безпека в Україні вартувала США $1 мільярд - посол

США за три роки виділили Україні майже один мільярд доларів на поліпшення безпеки. Це включає обладнання - прилади нічного бачення, радари.

США з 2014 року виділили Україні майже 1 мільярд доларів на підвищення безпеки. Про це розповіла посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю проекту «Завтра» на «Радіо Свобода» і «112 Україна».

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«Важливо відзначити, що з 2014 року США виділили Україні майже один мільярд доларів на поліпшення безпеки. Це, звичайно, включає обладнання, і ми часто зосереджуємося на цьому, і я думаю, що ми надаємо багато важливого обладнання, включаючи прилади нічного бачення, радари і т. д., які не тільки покращують можливості, але й рятують життя українців», - сказала дипломат.

За її словами, в той же час найважливішою інвестицією, «на думку наших і ваших генералів, є навчання, які проводять для українців не тільки американці, але і інші союзники НАТО».

«Незважаючи на те, що основні заслуги належать саме українським солдатам, які були настільки сміливими і захищали Україну на фронті, але я думаю, що навчання допомогли посилити їхні можливості. І я знаю, що наші солдати вражені тим, як Україна змінилася», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, угоду з Javelin для Україні і 210 ракет до них раніше схвалили в Держдепі. Всього за $47 млн їх можна забрати в США.