Угруповання бойовиків «ЛНР» беруть представників один одного в полон - ОБСЄ

19:05, 13 листопада 2014
Політика
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі повідомляє, що між бойовиками терористичної організації “Луганська народна республіка” з Краснодона та Луганська тривають перестрілки.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

11 листопада представник незаконних озброєних формувань, який має відношення до “ЛНР” в Краснодоні (50 км на південний схід від Луганська), повідомив місію, що “триває протистояння поміж “ЛНР” з Краснодона та “ЛНР” з Луганська, що призводить до перестрілок поміж двома сторонами”.

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Крім того, сказано, що через протистояння виникають ситуації, коли одне з угруповань тимчасово утримує під вартою представників іншого угруповання.

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила за результатами відвідин територій у Луганській області, захоплених наразі сепаратистським збройним угрупованням «ЛНР», що тамтешні працівники силових структур не отримують платні, а працюють за їжу.

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