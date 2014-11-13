Угруповання бойовиків «ЛНР» беруть представників один одного в полон - ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

11 листопада представник незаконних озброєних формувань, який має відношення до “ЛНР” в Краснодоні (50 км на південний схід від Луганська), повідомив місію, що “триває протистояння поміж “ЛНР” з Краснодона та “ЛНР” з Луганська, що призводить до перестрілок поміж двома сторонами”.

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Крім того, сказано, що через протистояння виникають ситуації, коли одне з угруповань тимчасово утримує під вартою представників іншого угруповання.

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила за результатами відвідин територій у Луганській області, захоплених наразі сепаратистським збройним угрупованням «ЛНР», що тамтешні працівники силових структур не отримують платні, а працюють за їжу.