Ще шість "свободівців" звільнилися з РДА на Хмельниччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні вони оголосили на прес-конференції для ЗМІ.

Зокрема, заяви за власним бажанням підписали голови Білогірської (Андрій Поліховський), Красилівської (Сергій Білевич), Кам’янець-Подільської (Володимир Барановський), Шепетівської (Микола Дорощук), Летичівської (Ірина Матлаєва), Ізяславської (Микола Камінський) РДА.

“Таким чином, ми виконали рішення політради партії у зв’язку з оголошенням результатів позачергових парламентських виборів та формуванням нової коаліції”, - пояснив голова Красилівської РДА Сергій Білевич.

Голова Шепетівської РДА Микола Дорощук зауважив, що він та його колеги-свободівці нікуди не зникають та активно займатимуться громадсько-політичною діяльністю.

Читайте такожНа Полтавщині звільнились вісім чиновників-"свободівців"“Я, приміром, буду волонтером і допомагатиму нашим солдатам, котрі воюють на сході країни. Найголовніше моє завдання, щоб посаду голови райдержадміністрації не зайняв злодій”, - сказав чиновник.

На думку керівника Кам’янець-Подільської РДА Володимира Барановського, з приходом членів ВО “Свобода” до влади “змінилися мораль і клімат у райдержадміністраціях, а також перестало існувати хабарництво”.

Як повідомляв УНІАН, учора "ВО "Свобода" заявила про складення повноважень націоналістами-членами Кабінету Міністрів України, головами обласних і районних державних адміністрацій у зв'язку з оголошенням результатів позачергових парламентських виборів та формуванням нової коаліції.