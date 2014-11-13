На Житомирщині троє свободівців подали у відставку з посад голів РДА



Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова обласної організації ВО «Свобода» Сидір Кізін.

Своє рішення про відставку УНІАН підтвердили: голова Житомирської районної державної адміністрації Сергій Крутій, голова Радомишльської РДА Петро Сергієнко, голова Народицької РДА Богдан Васильчук. Усі троє написали заяви на звільнення .

Цей вчинок пояснили результатами парламентських виборів в Україні, внаслідок яких «Свобода» не потрапила у Верховну Раду України, і не бере участь у формуванні нової коаліції.

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Водночас нагадали, що у владу їх делегувала громада, вони намагалися гідно виконувати взяті на себе обов’язки і тепер можуть щиро дивитися людям в очі.

«Після перемоги Революції Гідності ми, як учасники коаліції проти режиму Януковича, взяли на себе спільну відповідальність за долю країни, увійшовши до складу уряду та до виконавчих органів влади на місцях. Ми виконали свій громадянський обов`язок, зберегли Україну», - наголосив Крутій.

Як повідомляв УНІАН, учора "ВО "Свобода" заявила про складення повноважень націоналістами-членами Кабінету Міністрів України, головами обласних і районних державних адміністрацій у зв'язку з оголошенням результатів позачергових парламентських виборів та формуванням нової коаліції.