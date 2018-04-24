Тука про президентську ініціативу позбавляти кримчан громадянства: це зовсім недоцільно

Заступник голови міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб прокоментував ініціативу президента.

Законодавча ініціатива про позбавлення кримчан українського громадянства не сприятиме деокупації Криму.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі "112 Україна", передає «Гордон».

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"Якщо мова йде саме про тих людей, які займаються організацією виборчого процесу на окупованій території, то це, можливо, і доречно. А тих людей, які безпосередньо приймають участь у виборчому процесі... Я вважаю, що це передчасно, можливо, навіть зовсім недоцільно. Ми робимо заручниками ситуації численну армію кримчан. І це не буде, з моєї точки зору, сприятиме подальшій деокупації та реінтеграції", – заявив Тука.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект № 8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо вдосконалення окремих положень», яким пропонується позбавляти українського громадянства за участь у «виборах» в окупованому Росією Криму.

Згідно з проектом закону, підставою для втрати громадянства є "використання повнолітньою особою, яка набула громадянство України, виборчого або іншого права, яке їй надає іноземне громадянство, або виконання обов'язків, які на неї покладає іноземне громадянство, що може підтверджуватися даними публічних реєстрів державних органів, органів місцевого самоврядування іноземних держав, інформацією, розміщеною на офіційних веб-сайтах, в офіційних друкованих виданнях державними органами, органами місцевого самоврядування іноземних держав, та/або документами, наданими такими органами; використання повнолітньою особою, яка набула громадянство України, паспортного документа іноземної держави на території України, під час виїзду з України, в’їзду в Україну, що зафіксовано посадовою чи службовою особою Державної прикордонної служби України або іншого державного органу України".