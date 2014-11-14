З Кабміну звільнили обраних нардепами чиновників

Відповідні розпорядження опубліковані на Урядовому порталі.

Так, уряд звільнив Миколу Величковича з посади заступника міністра внутрішніх справ, Павла Унгуряна (з 21 листопада) з посади заступника міністра екології та природних ресурсів, Ігоря Алексєєва (з 27 листопада) - з посади заступника міністра юстиції - керівника апарату в зв’язку з обранням їх народними депутатами.

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