Україна збирається відсудити в Росії майно, захоплене під час анексії Криму

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю у Twitter.

«Готуємося звертатися і в Міжнародний суд ООН, і в Європейський суд з прав людини. І міжнародні арбітражі не забудемо», - написав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що збитки, яких зазнає Україна, як держава, та її громадяни від російської анексії Криму, надалі зростають. На початок червня вони становили 1 трлн 80 млрд грн.

Читайте такожЄвропейський суд розглядає три позови України проти Росії"Сума збитків становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень. У зв'язку з обмеженням права користування об'єктами, майном та корисними копалинами, ця сума і надалі зростатиме", - завив урядовець, і розповів, що загальний задокументований розрахунок збитків вже складає 17 томів.

Довідка УНІАН. Росія в березня 2014 року після введення своїх військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.