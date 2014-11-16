Порошенко: Україна готова до сценарію повномасштабної війни з Росією

Про це він заявив у інтерв'ю німецькій газеті Bild, передає DW.

"Ми підготувались до сценарію повномасштабної війни, – повідомив глава української держави. - Українська армія знаходиться в значно кращому стані, ніж усього п'ять місяців тому".

Читайте такожПорошенко: Військо здатне і готове захистити кордони УкраїниВодночас президент наголосив, що Україна "не хоче нічого так, як миру", але наразі змушена обмірковувати найгірші сценарії.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони України оприлюднила у неділю дані про те, що проросійські бойовики та російські війська у зоні АТО готуються до наступу.

"Фіксуються ознаки підготовки терористів і російських військ до проведення наступальних операцій", - заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, слова якого наводяться на сайті центру.