Бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Нікішино: загинуло двоє українських військових
23:37, 16 листопада 2014Політика
0 0
Бойовики 16 листопада обстрілювали позиції сил АТО з території житлових кварталів населеного пункту Нікішино.
Бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Нікішино / © UNIAN
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер АТЦ Владислав Селезньов.
"В районі Нікішино під час сутички ми втратили двох військовослужбовців, ще двоє отримали поранення", - сказав Селезньов.
Читайте такожРНБО: бойовики в зоні АТО готуються до наступу (карта АТО)
"З північної околиці цього населеного пункту терористи стріляють в бік наших позицій, розташованих за межами південної околиці Нікішиного. Тим самим, терористи прикриваються "живим щитом", ігноруючи безпеку і недоторканність життя мирних жителів: літніх людей, жінок, дітей", - повідомляють в АТЦ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter