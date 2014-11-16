Бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Нікішино: загинуло двоє українських військових

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер АТЦ Владислав Селезньов.

"В районі Нікішино під час сутички ми втратили двох військовослужбовців, ще двоє отримали поранення", - сказав Селезньов.

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"З північної околиці цього населеного пункту терористи стріляють в бік наших позицій, розташованих за межами південної околиці Нікішиного. Тим самим, терористи прикриваються "живим щитом", ігноруючи безпеку і недоторканність життя мирних жителів: літніх людей, жінок, дітей", - повідомляють в АТЦ.