"Били ногами, неодноразово непритомнів під час бійки": брат Найєма розповів про побиття нардепа

У Мустафи Найєма також з'явилися болі в області спини, стверджує його брат.

Під час бійки, що сталася 30 квітня в Києві, нардеп від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм кілька разів втрачав свідомість.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" повідомив його брат Масі Найєм.

"Мустафа почувається зле. До п'ятої ранку, вже після того, як йому зробили операцію, він давав свідчення в поліції, щоб максимально швидко знайти тих, хто це зробив. Мустафа здав аналізи на алкоголь – у нього 0,0 проміле. Зараз йому колють знеболювальне. У Мустафи з'явилися болі в ділянці спини – били ногами. Він неодноразово непритомнів під час бійки. Струс мозку і перелом щелепи підтверджено. Наразі тривають обстеження. Лікарі не зробили остаточних висновків. Скільки він пролежить у лікарні – невідомо", – зазначив Найєм.

За його словами, правоохоронці поки не затримали усіх учасників інциденту.

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"Поліція поки не затримала того, хто першим ударив Мустафу. Однак затримано інших учасників інциденту. Так, вони теж завдавали ударів, але той, хто почав бійку, як і раніше, на волі. Справа резонансна, поліція працює у штатному режимі. Вони шукають винного. Уже відкрито кримінальне провадження. До того ж там не одна стаття, а кілька. Які точно – сказати не можу", – підкреслив Найєм.

Інцидент за участю депутата Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка Мустафи Найєма в центрі Києва стався ввечері 30 квітня. Депутат стверджує, що не поступився дорогою автомобілю, який порушував правила дорожнього руху, і викликав поліцію.

Друзі водія побили політика, у нього зламано щелепу.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нападники на Найєма – студенти Київського національного університету, чеченці за національністю.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. І після того, як надійшла інформація від лікарів, додатково почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості).

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що двоє учасників конфлікту – громадяни Росії.