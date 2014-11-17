Аваков розповів, як Харків залишився українським

Про це він сказав в інтерв'ю INSIDER, відповідаючи на питання про те, як вдалося вберегти Харків від сепаратистів і чому ця схема не спрацювала в Донецьку і Луганську.

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"Коли закипіло, то ми за наказом Турчинова роз'їхалися по гарячих точках. Я поїхав у Харків, Ярема в Донецьк , а Наливайченко і Парубій в Луганськ. Ситуація була більш-менш синхронна. Я приїхав, коли обладміністрація палала. 6 годин чекав полк спецназу, і він прилетів - солдати гармату викотили (тоді це була ще рідкість), вислухали наказ, і сказали "а ми не підемо захоплювати". Ми з Полтораком сіли в машину, повернулися в центр і протягом 15 хвилин взяли адміністрацію, заарештувавши 70 осіб. Це було відмінне щеплення проти харківських сепаратистів. А потім ми розвинули в Харкові патріотичний рух", - розповів міністр.

За його словами, подібне не вдалося зробити в Донецьку і Луганську, оскільки місцеві чиновники не відчували ситуацію. "Там повинні були працювати інстинкти місцевих еліт. Вони не спрацювали - вони вважали "це не наша війна, а потім ми цих бандитів купимо", - сказав Арсен Аваков.

На його думку, відчуваючи ситуацію, потрібно було брати штурмом будівлі обласної держадміністрації та СБУ в Луганську. Йти на жорсткі дії. "Напевно, 20-30 убитих терористів були б кращою ціною, ніж те, що ми маємо зараз. Але це я зараз такий розумний. А тоді вистачило розуму і сил тільки на Харків", - зазначив глава МВС.