Яценюк про Партію регіонів, НАТО, Польщу, історію та майбутнє

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що Партія регіонів припинить акції протесту проти вступу України до НАТО до Бухарестського саміту Альянсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він сказав на зустрічі з Маршалком Сейму Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, що відбулась сьогодні у Києві. Учасники зустрічі обговорили низку питань щодо політичної ситуації в Україні та можливостей покращення взаємодії парламентів України та Республіки Польща.

Торкаючись політичної ситуації в Україні, Маршалок Сейму Польщі Б.КОМОРОВСЬКИЙ зазначив, що «у демократії немає легких моментів». Він закликав зробити все для покращення взаємодії українського та польського парламентів як на рівні парламентських комітетів, так і на рівні апаратів обох країн.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ підкреслив важливість співпраці парламентів обох країн на рівні самоврядування.

Говорячи про різницю між парламентами України та Польщі, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «Польський Сейм має історію, а український парламент можливо матиме майбутнє», зважаючи на «відсутність політичної та державної культури». За його словами, «опозиція має бути конструктивною - тією, яка не віддає державу в угоду своїм вузькопартійним інтересам». «В парламенті повинна відбуватись дискусія щодо реформування економіки, зміни Податкового кодексу, здійснення судової реформи. У кого краща ідея, той і повинен перемагати», - підкреслив голова Верховної Ради України.

Він також назвав перспективу розвитку подій в парламенті «слабопрогнозованою». «Уряд буде далі працювати, юридичних підстав відправити його у відставку немає, немає й доцільності це робити. Президент також працює і буде працювати. Як голова парламенту я не бажаю миритись із ситуацією, коли не працює парламент», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, акції протесту проти вступу України до НАТО, про початок яких повідомив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час брифінгу 5 березня, завершаться 4 квітня цього року, коли почнеться самміт НАТО, який пройде в м.Бухарест (Румунія).

А.ЯЦЕНЮК назвав «надзвичайно сумнівними» шанси проведення дострокових виборів до парламенту, пояснюючи це тим, що перевибори «не вплинуть на політичну конструкцію». На його думку, якщо «гіпотетично» вибори й відбудуться, то один з політичних блоків «вилетить з парламенту, електорат збільшиться у Блоку Тимошенко і зменшиться у «Нашої України – Народної самооборони», таким чином, картина глобально не зміниться».

Голова Верховної Ради України також зазначив, що перехід політичної системи країни до парламентсько-президентської республіки «обов’язково веде за собою зміни у місцевому самоврядуванні».

Маршалок Польського Сейму поінформував голову Верховної Ради про зміни, які відбулись із вступом Польщі до Європейського Союзу, про зростання ролі національних парламентів та Європейського Парламенту у законотворчій діяльності. Він також запропонував провести восени цього року засідання Польсько-Української Міжпарламентської асамблеї у Варшаві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зачитав заяву фракції ПР, у якій сказано, що Партія регіонів не змогла досягнути компромісу з коаліцією щодо розблокування роботи ВР і розпочинає акції протесту проти вступу України до НАТО.

Водночас сьогодні спеціальний представник Генерального секретаря НАТО Роберт СІММОНС на прес-конференції в Москві заявив, що на саміті НАТО, який пройде на початку квітня в Бухаресті, Грузія і Україна не будуть переведені на наступний рівень співпраці з Альянсом, тобто приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО.