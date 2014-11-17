Силовики під Маріуполем одержали нову партію техніки

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в Facebook.

«Проведено ротацію особового складу, також на рубежі надійшла необхідна техніка. Розвідка сектора «М» постійно відстежує ситуацію. Триває підготовка до зими розташувань сил антитерористичної операції», - говориться в повідомленні.

Відзначається, що до Національної гвардії України почали надходити пересувні пункти розміщення, обігріву і відпочинку особового складу.

Окрім того, у Головному управлінні Нацгвардії було розроблено технічне завдання щодо сучасного пересувного пункту розміщення, обігріву і відпочинку особового складу.

Читайте такожБойовики за добу п'ять разів обстріляли околиці Маріуполя"Представлено перший зразок такого пункту. Командування оцінило практичність і якість пересувного будинку для військовослужбовців. Під час огляду було акцентовано увагу на деяких доповненнях, які дозволили б раціональніше використовувати житлову площу з урахуванням специфіки виконання бойових завдань в польових умовах. Зараз на базі однієї з військових частин Нацгвардії проводиться апробація пересувного пункту", – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом перша партія пунктів обігріву буде направлена в район проведення АТО для використання на блокпостах і в базових таборах.