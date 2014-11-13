Нацгвардійці отримали модернізовані танки

20:15, 13 листопада 2014
Політика
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Модернізовані танки тепер не лише у Збройних сил, а й у Нацгвардії. Т-64 "Булат" додатково оснащений посиленою бронею башти та бортів, має гармату 125 міліметрів та два кулемети.

Скріншот ТСН

Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, на озброєнні українських нацгвардійців є 10 модернізованих танків Т-64. Переговори з концерном Укроборонпромом, до якого входить виробник - харківський завод імені Малишева - розпочались півтора місяця тому. 

У мережі шириться інформація про відмову України від контракту з Конго на постачання подібних модернізованих танків. Чи розірвала Україна контракт, концерн Укроборонпром не відповідає. Частково інформацію вдалось підтвердити на заводі Малишева і в Національній гвардії.

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Як повідомляв УНІАН, учора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підрозділи Нацгвардії найближчими днями отримають нові види зброї.

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