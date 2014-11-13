Нацгвардійці отримали модернізовані танки

Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, на озброєнні українських нацгвардійців є 10 модернізованих танків Т-64. Переговори з концерном Укроборонпромом, до якого входить виробник - харківський завод імені Малишева - розпочались півтора місяця тому.

У мережі шириться інформація про відмову України від контракту з Конго на постачання подібних модернізованих танків. Чи розірвала Україна контракт, концерн Укроборонпром не відповідає. Частково інформацію вдалось підтвердити на заводі Малишева і в Національній гвардії.

Читайте такожНацгвардія отримала партію броньованих автомобілів Spartan-apsЯкщо інформація про розірвання контракту підтвердиться, то Україні за невиконання умов доведеться сплатити партнерам "неустойку". Адже офіційно в країні війни немає, і списати невиконання зобов'язань на форс-мажорні обставини юридично неможна.

Як повідомляв УНІАН, учора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підрозділи Нацгвардії найближчими днями отримають нові види зброї.