Політолог: Порошенко і Яценюк домовляться про коаліцію, іншого виходу у них немає

13:06, 17 листопада 2014
Політика
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Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко впевнений, що команди президента Петра Порошенка і прем’єр-міністра Арсенія Яценюка домовляться про створення коаліції.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я впевнений, що прем’єрська і президентська команди домовляться. Чому я такий впевнений, що домовляться? А тому, що іншого виходу у них немає. Я скажу дуже цинічно - якщо не домовляться, грошей не буде», - сказав політолог.

Щодо можливості проведення перевиборів до Верховної Ради, то Фесенко зазначив, що за Конституцією нинішній парламент має пропрацювати мінімум рік, а після цього, якщо виникнуть проблеми, можуть бути перевибори.

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«Якщо виникнуть протиріччя всередині коаліції або всередині уряду. Я скоріше очікую десь навесні наступного року можливість переформатування або коаліції, або уряду, у разі виникнення або загострення існуючих проблем, зокрема навколо проведення реформ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у переговорах про створення парламентської коаліції у Верховній Раді VIII скликання беруть участь представники п’яти політичних сил: «Народного фронту», «Блоку Петра Порошенка», «Самопомочі», Радикальної партії Олега Ляшка та ВО «Батьківщина».

14 листопада Яценюк озвучив список кандидатур на посади у новому Кабінеті міністрів. Водночас експерти зазначали, що оголошення ймовірного складу уряду може пригальмувати процес утворення коаліції, оскільки ці кандидатури не узгоджувалися між політичними силами.

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