"Батьківщина" вирішила йти в коаліцію

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі політичної сили.

Як зазначила голова партії Юлія Тимошенко, "Батьківщина" має стати невід'ємною частиною коаліції демократичних сил без будь-яких умов та застережень і разом з політичними силами, яким висловило довіру українське суспільство, взяти відповідальність за ситуацію в країні.

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Під час засідання було також обговорено подальшу політичну стратегію "Батьківщини" в новому парламенті, зазначається в повідомленні.

Представляючи основні пункти стратегії, Тимошенко заявила, що "Батьківщина" стоятиме на позиціях відновлення територіальної цілісності країни та дбатиме про підвищення обороноздатності, дотримання шляху євроінтеграції, наполягатиме на скасуванні позаблокового статусу, що, в свою чергу, стане запорукою входження України до НАТО.

Політрада "Батьківщини" вирішила також в першочерговому порядку внести на розгляд парламенту пакет законопроектів щодо соціального захисту громадян та щодо боротьби з корупцією і олігархією.

Лідер "Батьківщини" підкреслила, що першим рішенням парламенту має бути скасування президентської, депутатської та суддівської недоторканості. Тимошенко повідомила, що відповідний законопроект вже розроблений командою "Батьківщини" та буде представлений найближчим часом.

Партія "Батьківщина" у парламенті також протидіятиме спробам перетворення сільськогосподарської землі в товар.

"Але поза всіх пріоритетів нам потрібно звільнити Надію Савченко", - наголосила Тимошенко.