"Я в шоці від рішення суду": Найєм про запобіжні заходи щодо своїх кривдників

Він також невдоволений компетентністю одного з прокурорів.

Народний депутат Мустафа Найєм обурений рішенням суду про запобіжні заходи чоловікам, які побили його після непорозуміння на дорозі.

Депутат написав відповідну публікацю у Facebook.

Він написав, що "перебуває в шоці від рішення суду та вважає запобіжний захід у вигляді домашнього арешту неадекватним".

"По-перше, один з учасників правопорушення вже сховався від слідства і це достатня підстава для контролю за пересуванням інших підозрюваних. Тим часом вчора двох учасників не зобов'язали навіть надіти електронні браслети, а домашній арешт їм призначений від 23 до 6 ранку, коли люди в принципі перебувають вдома. Вдень вони цілком вільно можуть пересуватися, і мені мало зрозуміло, як слідство контролюватиме виконання цього запобіжного заходу", - каже Найєм.

За його словами, компетенція одного з прокурорів взагалі перебуває під сумнівом, адже він був погано ознайомлений зі справою і, як наслідок, не досягнув бажаного результату, навідміну від свого колеги.

"Прокурор щодо першого підозрюваного відверто був сильнішим і знав матеріали справи; другий, який представляв обвинувачення за двома іншими фігурантами, погано орієнтувався в матеріалах справи. Результат відповідний: один нападник - з цілодобовим домашнім арештом і браслетом, двоє інших - без браслета і під "арештом" будуть перебувати тільки під час сну", - додав Найєм.

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Він також зазначив, що щодо четвертого нападника, який втік, готується клопотання для міжнародної правової допомоги. Суд дав дозвіл на його затримання. Щодо п'ятого фігуранта у депутата нема жодної інформації.

Нагадаємо, конфлікт стався близько 17:30 понеділка, 30 квітня, біля Бесарабського ринку в центрі Києва. Найєм рухався власним автомобілем у напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав "Мерседес", почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із незнайомців вдарив нардепа в щелепу. Зловмисники з місця події зникли. Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план "Перехоплення". Трьох затримали. Чоловіка, який вдарив нардепа Найєма, ще розшукують. Найєма забрали "швидкою" до лікарні.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції м. Києва розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає нападникам до чотирьох років позбавлення волі.

Згодом, після проходження Найємом огляду у лікарні, у нього встановили тілесні ушкодження, поліція відкрила додаткове кримінальне провадження за статтею "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

У середу, 2 травня, суд обрав одному з затриманих - Магомеду Саітову - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сам він на суді заявив, що "ніхто не хотів бійки". Згодом під нічний домашній арешт відправили ще двох учасників бійки.