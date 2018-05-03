Яценюк назвав перевірки ФСБ українських суден кроком до розширення економічної війни

Арсеній Яценюк нагадав, що Україна вже має позитивний досвід суду з Росією у Стокгольмі.

«ФСБ Росії почала зупиняти й оглядати торгові судна, які прямують в азовські порти України. Це фактично блокада азовських портів України. Насамперед, Маріуполя, де працюють потужні промислові підприємства, де живуть 450 тисяч українців», - написав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

«Цією блокадою Москва хоче схилити Україну до політичних поступок. А також спровокувати соціальну напругу в Маріуполі та інших містах українського Приазов'я», - додав він, передає прес-служба НФ.

Арсеній Яценюк зазначив, що «жодних підстав для перевірок суден росіяни не заявляють - як і претензій за їх результатами».

«Це умисне зухвале свавілля. Так само, як і анексія Криму та будівництво моста через Керченську протоку», - підкреслив лідер «Народного фронту».

«Це крок до розширення економічної війни. На такий шантаж країни-терориста відповідь України має бути незмінною: жодних компромісів ціною незалежності і свободи не буде. Росія відповідатиме в міжнародних судах», - наголосив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що Україна вже має відповідний позитивний досвід у Стокгольмі. «І це лише початок. Тривають інші судові процеси», - зазначив він.

«Сьогодні ж Україна і Захід повинні розширювати санкції проти РФ. Можемо й мусимо сильніше бити по економіці ворога. Аж доки Кремль не згорне своєї злочинної агресії та не заплатить за все скоєне», - переконаний Арсеній Яценюк.