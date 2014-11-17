Порошенко призначив Райніна заступником глави АП
20:09, 17 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Райніна заступником глави Адміністрації президента України.
Ігор Райнін / slk.kh.ua
Відповідний указ під №882/2014 розміщено на сайті глави держави.
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***Райнін у березні 2014 року був призначений в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації, у квітні 2014 року - першим заступником голови Харківської облдержадміністрації.
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