Порошенко призначив Райніна заступником глави АП

20:09, 17 листопада 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Райніна заступником глави Адміністрації президента України.

Ігор Райнін / slk.kh.ua

Відповідний указ під №882/2014 розміщено на сайті глави держави.

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***Райнін у березні 2014 року був призначений в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації, у квітні 2014 року - першим заступником голови Харківської облдержадміністрації.

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