В Антрациті п'яні бойовики після лазні влаштували полювання на мирних жителів
20:34, 17 листопада 2014Політика
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14 листопада в Антрациті після відпочинку в лазні бойовики влаштували п'яний дебош зі стріляниною по мирним жителям.
REUTERS
Як повідомили кореспонденту infomator.lg.ua очевидці, у стані алкогольного сп'яніння так звані «козаки» вийшли з лазні і відкрили хаотичний вогонь із стрілецької зброї.
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Зокрема, під обстріл п'яних бойовиків потрапили жителі Антрациту на зупинці громадського транспорту. В результаті постраждали дві людини: чоловік отримав легкі поранення, а дівчина 17 років була відправлена в реанімацію.
Нагадаємо, в Луганській області від осколкових поранень і випадкових куль постраждали три людини, один смертельно.
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