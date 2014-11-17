В Антрациті п'яні бойовики після лазні влаштували полювання на мирних жителів

Як повідомили кореспонденту infomator.lg.ua очевидці, у стані алкогольного сп'яніння так звані «козаки» вийшли з лазні і відкрили хаотичний вогонь із стрілецької зброї.

Читайте такожВ Антрациті терористи шукають українських партизанів - "Права справа"

Зокрема, під обстріл п'яних бойовиків потрапили жителі Антрациту на зупинці громадського транспорту. В результаті постраждали дві людини: чоловік отримав легкі поранення, а дівчина 17 років була відправлена в реанімацію.

Нагадаємо, в Луганській області від осколкових поранень і випадкових куль постраждали три людини, один смертельно.