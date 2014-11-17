Турчинов наполягає на продажу майна ДУС

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

Як зазначається в повідомленні, в інтерв’ю одному з українських телеканалів Турчинов нагадав, що Державному управлінню справами (ДУС), створеному за часів президентства Леоніда Кучми, було передано величезну кількість матеріальних ресурсів.

Керівник Парламенту зазначив, що у віданні ДУС перебуває «не тільки величезна кількість дач, маєтків, резиденцій», а й «величезні земельні активи, підприємства, у тому числі, сільськогосподарські, і навіть Житомирський лікеро-горілчаний завод».

«Все це лягало тягарем на державний бюджет, оскільки резиденції і дачі потрібно обслуговувати, ремонтувати, утримувати тощо. А в України, яка воює, не вистачає ресурсів», - сказав Турчинов.

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При цьому Голова Верховної Ради підкреслив, що в усіх цивілізованих країнах чиновники отримують заробітну плату, і не мають жодних привілеїв.

На переконання керівника парламенту, в Україні мають бути «одна, максимум дві» державні резиденції для проведення «міжнародних прийомів». «Більше - це ненормально. Це не відповідає ані економічним умовам країни, ані здоровому глузду», - додав він.

Тому, сказав Турчинов, під час виконання обов’язків глави держави він підписав указ, яким прискорюється порядок позбавлення цього майна - або шляхом продажу на конкурсах, або шляхом передачі за призначенням профільним міністерствам і відомствам.

За його словами, це дозволить поповнити державний бюджет, зважаючи на те, що, зокрема, елітні дачі збудовані у престижних місцях під Києвом. «І навіть зараз попит на них буде величезний», - сказав він.

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Разом з тим, Турчинов зауважив, що, «на превеликий жаль, замість реалізації об’єктів відбувалася їх інвентаризація».

Відповідаючи на запитання, Голова Верховної Ради зауважив, що обіймаючи державні посади, він ніколи не користувався державною дачею.

«Це зайве. Мені здається, що коли йдеш на посаду, у тебе не повинно бути мотивації, що ти повинен жити за державний бюджет - або на державній дачі, або в резиденції, - наголосив Турчинов. - У нас дуже багато чиновників, які десятиріччями мешкають у державних дачах і гарно себе почувають. Це неправильно - не повинні громадяни утримувати тих, хто отримує достатньо високу зарплату», - підкреслюється в повідомленні.