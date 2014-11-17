Прокуратура підозрює двох тюремників у побитті Тимошенко
Прокуратурою Харківської області двом працівникам Качанівської виправної колонії (№ 54) оголошено про підозру у застосуванні сили до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
Як йдеться в повідомленні, «вказані співробітники - заступники начальника колонії, 1977 та 1978 р. н., підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)».
Читайте такожТимошенко не претендує на посади в новому уряді
За даними ГПУ, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені особи ввечері 20 квітня 2012 року за відсутності медичних показань для екстреної госпіталізації, а також передбаченого ст. 117 Кримінально-виконавчого кодексу України примусового транспортування до лікувального закладу, незаконно та протиправно застосували до засудженої Тимошенко фізичне насильство.
Згідно з результатами медичної експертизи, своїми протиправними діями підозрювані завдали Тимошенко легкі тілесні ушкодження, зазначається в повідомленні.