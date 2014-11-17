Прокуратура підозрює двох тюремників у побитті Тимошенко



Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні, «вказані співробітники - заступники начальника колонії, 1977 та 1978 р. н., підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)».

Читайте такожТимошенко не претендує на посади в новому уряді

За даними ГПУ, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені особи ввечері 20 квітня 2012 року за відсутності медичних показань для екстреної госпіталізації, а також передбаченого ст. 117 Кримінально-виконавчого кодексу України примусового транспортування до лікувального закладу, незаконно та протиправно застосували до засудженої Тимошенко фізичне насильство.

Згідно з результатами медичної експертизи, своїми протиправними діями підозрювані завдали Тимошенко легкі тілесні ушкодження, зазначається в повідомленні.