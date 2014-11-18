Інтерпол не оголошує Януковича в розшук через тиск Росії - Геращенко
Російська Федерація здійснює тиск на Інтерпол. Тому організація не оголошує в розшук екс-президента України Віктора Януковича.
Про це в ефірі "Шустер LIVE" заявив Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
За його словами, Інтерпол дуже чутливо ставиться до справ, які стосуються політики, і використовує поняття, що "документи вивчаються".
"Тільки термін вивчення документів, коли справа стосується розшуку політичних лідерів, не встановлений", Зазначив Геращенко.
"Стосовно Януковича - моя особиста позиція, і позиція міністра - це те, що Росія тисне на Інтерпол так, як вона тисне на ОБСЄ, використовуючи свої корумповані зв'язки. Таким чином ми не бачимо руху вперед", - сказав він.
Геращенко наголосив, що Інтерпол відмовився за зверненням РФ оголошувати в розшук голову Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського і лідера партії "Правий сектор" Дмитра Яроша, бо "вважає ці дії політично мотивованими".