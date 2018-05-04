В України високі шанси отримати автокефальну церкву - віце-прем'єр (відео)

Віце-прем'єр-міністр України наголосив, що влада в справи церкви не буде втручатися.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає, що Україна має високі шанси отримати автокефалію.

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"Треба вітати зусилля вірян, служителів українських церков у прагненні об’єднатись... Світська влада теж не може стояти осторонь, але при цьому всі внутрішньоцерковні питання будуть вирішуватися самими церквами", - повідомив він в ефірі каналу "112 Україна".

За словами Кириленка, не може бути жодних раціональних аргументів проти створення автокефальної церкви в Україні: "Все це відбувається під омофором Вселенського Патріарха".

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Святий і Священний Синод Вселенського патріархату прийняв звернення президента Петра Порошенка та предстоятелів українських православних церков про надання автокефалії і прийняв "відповідні рішення".

19 квітня Верховна Рада схвалила звернення до патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Відмовилися підтримати звернення тільки колишні регіонали з фракції "Оппоблок" і групи "Відродження".