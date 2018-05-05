Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановане на 16 травня - Оліфер

Наступна, дев'ята у 2018 році зустріч щодо переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться у середині травня.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську заплановане на 16 травня.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Наступне засiдання Тристоронньої контактної групи в Мiнську заплановано на 16 травня", - повідомила прес-секретар Кучми.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками сьогоднішнього засідання у Мінську Оліфер заявила, що українська сторона запропонувала чергову ініціативу для звільнення заручників. Українська сторона ще раз підтвердила готовність звільнити 23 ув’язнених росіян у відповідь на звільнення українських політв'язнів. Українська делегація наполягає, що на всіх етапах звільнення заручників міжнародні гуманітарні організації мають здійснювати прискіпливий моніторинг всього процесу звільнення.

Своєю чергою, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що сьогодні засідання Тристоронньої контактної групи щодо звільнення заручників завершилося безрезультатно. Натомість контрольовані Росією бойовики вимагають передати їм більше 80 злочинців і говорять, що віддадуть українській стороні не більш як 15 громадян.

Окремо українська сторона в Мінську наголосила на загостренні ситуації на Донбасі через обстріли бойовиків. Українська делегація заявила, що розведення сил та засобів біля Станиці Луганської може відбутися в разі дотримання семиденного режиму припинення вогню контрольованими Росією бойовиками.

Також РФ відмовилась надати гарантії безпеки для ремонту Донецької фільтрувальної станції.