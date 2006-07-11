Регіонал Стоян бив Турчинова по голові газетою

Голова Верховної ради Олександр МОРОЗ назвав провокацією події в сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи зі свого місця, спікер зазначив, що мова йде про те, що конкретні люди за всяку ціну хочуть прийти до влади, «за всяку ціну отримати повноваження». О.МОРОЗ зазначив, що зараз сесія блокується безпідставно, оскільки жодних регламентних і конституційних норм не порушується.

Фото Анни Андрієвської

«Вони не дають можливості проводити засідання, тому що не задовольняються їх наміри взяти повноту влади в свої руки. Але суспільство визначилось інакше, тому я вважаю, що це є чиста провокація, зорієнтована на те, щоб парламент не працював», - сказав О.МОРОЗ, оголосивши перерву на 15 хвилин.

Його виступ супроводжувався шаленим галасом в сесійній залі.

Бійка триває. Депутат з фракції “Регіонів” Олександр СТОЯН виліз на стільці, де сидять депутати, і газетою почав бити по голові Олександра ТУРЧИНОВА (БЮТ). В сесійній залі то затихають, то знову виникають бійки між окремими народними депутатами.

О.МОРОЗ вийшов із сесійної зали, і депутати від Партії регіонів заблокували стільцем вхід.