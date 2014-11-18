Першочергове завдання для коаліції

Україні сьогодні вкрай необхідна нова сучасна модель роботи органів влади та організації суспільства, бо за нинішньої моделі країна не виживе, навіть без наявності зовнішнього агресора. За нинішньої моделі роботи органів влади, всі будуть «їсти» один одного в боротьбі за халяву, а державу через це чекають важко передбачувані наслідки.

Внутрішніми чварами та слабкістю влади вже скористався зовнішній агресор, а, якщо продовжити роботу органів державної влади в такому ж дусі, як сьогодні, буде втрачено не тільки Крим і Донбас, але й всю Україну.

Враховуючи зазначене, першочергове і головне рішення, яке сьогодні доцільно прийняти в країні, ‒ переведення роботи органів влади із корупційного на цивілізований лад, або, іншими словами, перетворення органів влади з «клубів» по інтересам (для розваг і отримання халяв) на «храми» для ефективної організації суспільного життя.

З метою реалізації зазначених пропозицій, президент України і Верховна Рада мають визначити чіткі Директиви для Уряду. А вже потім, для їх реалізації, підбирати кандидатуру прем’єр-міністра та інших членів Кабміну. Це і є корінь змін.

Директиви мають містити не більше 10 завдань. Обов’язковими мають бути такі:

- перелік першочергових обов’язкових законопроектів та їх суть;

- створення та забезпечення умов для безумовного виконання законів та усіх прийнятих рішень;

- параметри основних макропоказників;

- ефективне використання всюди усіх видів ресурсів та потенціалу науки і світового досвіду;

- забезпечення у всіх сферах тісного зв'язку доходів від результатів суспільнокорисної праці (зменшення до мінімуму монопольних, нетрудових та інших подібних доходів);

- створення сприятливої духовної атмосфери для всебічного розвитку людини, максимально сприятливі умови для добродіїв і несприятливі для злодіїв, тощо.

Крім того, Директиви мають визначатися не тільки для прем’єр-міністра, але й для міністрів та керівників усіх органів влади. І такий порядок має бути закріплений конституційно і законодавчо.

В жодному разі, як це робилося до цього часу, не слід призначати Уряд за принципом «як на весілля», без конкретних завдань, а потім гадати, що Кабмін може зробити, та дивитися, як він «танцює».

Більш того, альтернативні Директиви і кандидатури на їх виконання можуть буди визначені не тільки коаліцією, а й офіційною опозицією. А контроль над виконанням таких задекларованих завдань має здійснюватися відповідними органами влади, парламентською опозицією та громадськістю.

За такої моделі, в Україні буде забезпечена сильна, об’єднана, злагоджена робота усіх органів державної влади, яка необхідна завжди, за будь яких кандидатур президента, прем’єра чи міністрів. А сьогодні, враховуючи реальну силу, дії та наміри зовнішнього агресора, вона потрібна як ніколи.

Якщо ж нового прем’єра і весь Уряд знову буде призначено за старою корупційною схемою, без Директив для кожного відомства і конкретної особи, то це можна вважати зрадою, наслідки якої, за нинішньої ситуації і невтішних тенденцій її розвитку, важко передбачувані.

Володимир Зіньков, головний спеціаліст з питань зовнішньоекономічної діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів