У Луганську гумконвой РФ вивантажив на трикотажній фабриці снаряди для "Града" - активіст

У Луганську на трикотажній фабриці російський гуманітарний конвой вивантажив снаряди для «Града».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив глава громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов.

За його словами, дану інформацію йому надали місцеві жителі, члени його громадської організації, що стали очевидцями того, що відбувається.

«На території трикотажної фабрики в м.Луганську російський «гуманітарний конвой» в кількості понад 20 тентованих машин вивантажив снаряди для реактивної системи залпового вогню «Град», - сказав Снєгірьов, додавши, що також в місто завезли обладнання для друку гривні.

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Він зазначив, що тепер про перехід окупованих територій на рублеві розрахунки, як це раніше обіцяли жителям Сходу України, «навіть мова не йде, оскільки Росія не змогла «проковтнути» ще дві окуповані території».

«Діяльність банків та розрахунки картками на території «ЛНР-ДНР» неможливі, а отже, бойовики під керівництвом російських кураторів налагоджуватимуть друк фальшивої гривні, з метою, що ці фальшивки потраплять на територію України і спричинять обвал національної валюти», - вважає Снєгірьов.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони України перевіряє інформацію про завезення бойовиками на підконтрольні їм території Донбасу обладнання для друку фальшивих грошей.

Про це речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

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Відповідаючи на питання, чи підтверджує РНБО інформацію щодо того, що терористи завозять на Донбас обладнання для друку фальшивих гривень, він зазначив: «Така інформація є, проте ми ще не отримали її підтвердження, вона перевіряється».

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що бойовики завозять на Донбас обладнання для друку фальшивої гривні.

Разом з тим, сьогодні, 18 листопада, голова СБУ Валентин Наливайченко також заявив, що Служба безпеки перевіряє інформацію про завезення бойовиками на Донбас обладнання для друку фальшивих грошей.