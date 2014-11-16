На Донбасі розвантажується сьомий "гуманітарний конвой" з Росії
12:34, 16 листопада 2014Суспільство
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Російські засоби інформації повідомляють про прибуття на території сходу України, які контролюються озброєними проросійськими сепаратистами, сьомого так званого "гуманітарного конвою" з Росії.
На Донбас прибув сьомий російський "гуманітарний конвой" \ Фото УНИАН
За даними агентства РИА Новости, автоколона, що складалася з більш ніж 70 автомобілів, доправила до Донецька і Луганська "понад 450 тонн вантажу: електротехнічне обладнання, будматеріали, а також паливно-мастильні матеріали".
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Нагадаємо, Росія раніше 6 разів незаконно вводила в захоплені сепаратистами й російськими військами території в частині Донбасу автоколони з невідомим вантажем, які вона називає "гуманітарними конвоями", – без дозволу української сторони, без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста й на порушення міжнародних норм.
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