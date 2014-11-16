На Донбасі розвантажується сьомий "гуманітарний конвой" з Росії

За даними агентства РИА Новости, автоколона, що складалася з більш ніж 70 автомобілів, доправила до Донецька і Луганська "понад 450 тонн вантажу: електротехнічне обладнання, будматеріали, а також паливно-мастильні матеріали".

Читайте такожВ Україну заїхав вже сьомий російський "гуманітарний конвой"

Нагадаємо, Росія раніше 6 разів незаконно вводила в захоплені сепаратистами й російськими військами території в частині Донбасу автоколони з невідомим вантажем, які вона називає "гуманітарними конвоями", – без дозволу української сторони, без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста й на порушення міжнародних норм.