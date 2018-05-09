Дипломат пояснив, чого можна очікувати від зустрічі Порошенка, Меркель і Макрона

Можливості досягнення з Путіним якоїсь домовленості про врегулювання ситуації в Україні виглядають сьогодні малоймовірними.

Для президента Петра Порошенка, президента Франції Емманюеля Макрона, і канцлера Німеччини Ангели Меркель президент РФ у форматі "нормандської четвірки" є опонентом.

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Можливості досягнення з Путіним якоїсь домовленості про врегулювання ситуації в Україні виглядають сьогодні малоймовірними, заявив дипломат, керівник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко, повідомляє "Главред".

Коментуючи майбутню зустріч Порошенка, Меркель і Макрона в Німеччині, він зазначив, що лідери України, Німеччини та Франції інвестували в "нормандський" переговорний формат більшу частину свого політичного авторитету і не мають можливості сидіти, нічого не роблячи.

"Нездатність запропонувати дієвий план виходу з війни для Порошенка обернулася обвалом рейтингу. Хоча сподіватися на будь-які доленосні здобутки від зустрічі трьох лідерів не варто, нічого поганого від таких переговорів не буде однозначно. Але при цьому у Путіна достатньо можливостей і особисто, і через посередників донести свою позицію і Макрону (який тільки що повернувся з Москви), і Меркель, і, як це не парадоксально, Порошенку", - додав Яременко.