Головний бойовик «ЛНР» Плотницкий викликав на дуель Порошенко

Про це повідомляє ТАСС.

Плотницький пропонує таким чином визначити переможця в протистоянні на Донбасі, щоб закінчити збройний конфлікт.

"Давайте за прикладом стародавніх слов'янських вождів і славних козацьких отаманів зійдемося в поєдинку. Хто переможе, той і диктує протилежній стороні свої умови", - йдеться у відкритому листі Плотницького, адресованому Порошенкові.

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Він запропонував Порошенкові вибрати місце проведення дуелі і надав йому право вибору зброї.

"Не заперечую проти прямої трансляції на будь-якому телеканалі, якщо Ви вважаєте це можливим. Вибір місця поєдинку і зброї залишаю за вами. Кожна сторона має право привести з 10 спостерігачів-секундантів і по 10 представників ЗМІ, щоб поєдинок пройшов чесно".