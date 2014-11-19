Головний бойовик «ЛНР» Плотницкий викликав на дуель Порошенко
«Голова» самопроголошеної «ЛНР» Ігор Плотницький написав відкритий лист Порошенкові, в якому він викликає його на дуель, залишаючи право вибору місця і зброї.
Про це повідомляє ТАСС.
Плотницький пропонує таким чином визначити переможця в протистоянні на Донбасі, щоб закінчити збройний конфлікт.
"Давайте за прикладом стародавніх слов'янських вождів і славних козацьких отаманів зійдемося в поєдинку. Хто переможе, той і диктує протилежній стороні свої умови", - йдеться у відкритому листі Плотницького, адресованому Порошенкові.
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Він запропонував Порошенкові вибрати місце проведення дуелі і надав йому право вибору зброї.
"Не заперечую проти прямої трансляції на будь-якому телеканалі, якщо Ви вважаєте це можливим. Вибір місця поєдинку і зброї залишаю за вами. Кожна сторона має право привести з 10 спостерігачів-секундантів і по 10 представників ЗМІ, щоб поєдинок пройшов чесно".